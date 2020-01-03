Изменения пока коснулись не всех

Тарифы на отопление пересмотрели в ряде украинских городов

Таким образом выполняют решение правительства об уменьшении сумм в платежках за тепло до 30%.

Однако во многих городах еще действуют старые тарифы.

Уже уменьшили тарифы на тепло следующие города:

Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев.

Жители этих украинских городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках.

Напомним, 24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от Кабмина решения о конкретных датах и ​​суммах, Суммы в платежке за тепло снизятся на 30%: Зеленский требует уменьшения платы за все коммуслуги на которые у населения уменьшатся платежки за другие коммунальные услуги.

Как известно, после Нового года в Украине начали действовать новые цены на газ для населения: гарантированная и рыночная.

Согласно предыдущим договоренностям с МВФ, теперь простым украинцам нужно платить за газ по рыночным ценам. Но для защиты населения Кабинет министров утвердил "страховую" цену, которая будет заморожена на время отопительного сезона.

Уже с 1 января 2020 года у бытовых есть два варианта оплаты за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), или по рыночной ценам.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

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