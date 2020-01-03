Тарифы на отопление пересмотрели в ряде украинских городов

Таким образом выполняют решение правительства об уменьшении сумм в платежках за тепло до 30%.

Однако во многих городах еще действуют старые тарифы.

Уже уменьшили тарифы на тепло следующие города:

Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев.

платежки за отопление

Жители этих украинских городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках.

Напомним, 24 декабря правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от Кабмина решения о конкретных датах и ​​суммах,  Суммы в платежке за тепло снизятся на 30%: Зеленский требует уменьшения платы за все коммуслуги на которые у населения уменьшатся платежки за другие коммунальные услуги.

Как известно, после Нового года в Украине начали действовать новые цены на газ для населения: гарантированная и рыночная.

Согласно предыдущим договоренностям с МВФ, теперь простым украинцам нужно платить за газ по рыночным ценам. Но для защиты населения Кабинет министров утвердил "страховую" цену, которая будет заморожена на время отопительного сезона.

отопление, платежки

Уже с 1 января 2020 года у бытовых есть два варианта оплаты за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), или по рыночной ценам.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.