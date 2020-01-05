В Минсоцполитики рассказали о получении субсидии должниками по коммунальным услугам
Соответствующее уточнение опубликовала пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Отмечается, что порядок назначения субсидий определяется постановлением Кабинета Министров Украины №848.
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"Жилищная субсидия не назначается в случае получения структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения от предприятий - поставщиков услуг информации о наличии просроченной более месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не прошел и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что жилищная субсидия в случае имеющейся задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг назначается с начала отопительного сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке.
"В то же время Положением предусмотрено, что при наличии задолженности субсидии могут быть назначены на основании решения районной государственной администрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета или комиссии, которая ими образуется (Комиссия), с учетом конкретных обстоятельств, которые сложились", - отметили в пресс-службе.
Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимается Комиссией. Учет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг относится к полномочиям организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.
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