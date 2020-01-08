Новые предоставляемые субсидии также будут зависеть от совокупного дохода семьи, но есть изменения в формуле расчета

В 2020 году украинцам существенно сократят субсидии - много семей останутся без уже привычной минимальной, но все же помощи от государства

Об этом пишет « Тoday.ua ». Новшества последуют, начиная с мая текущего года. К слову, денежное пособие на оплату коммуналки для украинцев будет сокращено впервые за несколько лет.

Меняется сама формула расчета - вскоре некоторые будут вынуждены платить на 500 грн больше. И если сейчас по действующим субсидиям за коммуналку платят не более, чем около 15% от совокупного дохода семьи, то вскоре процент увеличится до 20(%).

«Сейчас украинцы, которые имеют право на «скидки», платят только ту сумму, которая не превышает определенного процента. У каждого этот процент разный», - идет речь в материале. На данный момент расчет таков: нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и после умножить на 15%:

«К примеру, если средний доход в семье на одного человека составляет 3 тыс. грн, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% от своего дохода». Так в случае, если сумма совокупного дохода семьи составляет 9 тыс. гривен, то за коммунальные услуги платить будут 1044 грн. В случае большей суммы, которая получается «на выходе» после расчета – расход должна покрывать субсидия. Но с весны 2020 года, вместо привычных 15% устанавливается коэффициент в 20%. Следовательно, семья по примеру выше получает субсидию в размере всего 342 грн.

Напомним, что стало известно, как после новогодних праздников украинцы смогут пользоваться субсидиями. Как известно, после Нового года в Украине изменился порядок оформления льгот от государства.

Еще 27 декабря Кабмин внес ряд изменений в нормативные акты о предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Теперь те граждане, которые получают субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, и у них при этом отсутствует задолженность по коммуналке, могут получать эту льготу от государства в денежной наличной форме.

При этом изменены и сроки разрешенной для такой монетизации задолженности. Если ранее учитывалась просрочка по задолженности в 1 меся Как заявила глава Минсоцполитики Юлия Соколовская, те граждане, которые желают самостоятельно оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.