Стало известно, на какие преимущества получатели соцвыплат могут рассчитывать в 2020 году

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, после Нового года в Украине поменялся механизм финансирования социальных выплат от государства.

В Минсоцполитики уже успели обрадовать украинцев и заявили, что в 2020 году получателям соцвыплат не придется ждать подолгу, иногда месяцами, чтобы получить законные льготы от государства.

Например, ожидание единоразовой выплаты при рождении ребенка может составлять до 30 дней, а коляски, кроватки, подгузники покупать молодым родителям нужно уже сейчас.

Связано это с тем, что Минфин передат Минсоцполитики контроль за частью выплат населению и превратило их из субвенций в бюджетные программы.

В первую очередь, на преимущества в 2020 году могут расчитывать следующие категории льготников:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,

малообеспеченные семьи,

выплаты при рождении ребенка,

одинокие матери,

льготники, получающие субсидии ЖКХ.

Благодаря изменениям деньги из бюджета будут быстрее направляться получателям льгот. Помимо этого, государство сможет оперативнее реагировать на потребности населения и перераспределять между регионами расходы.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы будут получать "вторую" пенсию. В том случае, если Рада утвердит запуск нового уровня системы, то накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех категорий украинцев.

В документе также прописано, что в этом случае работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере 1% от заработной платы. При желании работник может самостоятельно увеличить размер своих взносов.

Работодатель, в свою очередь, обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

В документе также прописано, что участники системы будут иметь право на получение средства пенсионных накоплений единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

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