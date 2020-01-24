В 2020 году оплата платежей за газ претерпела некоторые изменения

Их стоит внимательно изучить, чтобы не получить штраф и не платить вдвое больше, пишет UBR.ua.

Две платежки

С 1 января украинцы будут получать вместо одной платежки за газ – две. Отдельно будет выставляться плата за потребленный газ и отдельно – за его распределение (доставку) потребителю. Тарифы за распределение будет отличаться в каждом регионе.

Два подорожания

С января тарифы на распределение газа, которые ранее закладывались в общую платежку, выросли на 46%. С 1 июля тарифы вырастут еще на 20%. Новые тарифы касаются 44 облгазов. Сейчас тариф для них за доставку газа составляет от 0,28 до 1,99 гривны за куб. м в зависимости от региона, с 1 июля – от 0,28 грн (Киевгаз) до 2,73 грн (Спектргаз, Львов) за 1 куб. м в месяц.

Тариф за доставку

Тариф за распределение газа напрямую зависит от потребления за предыдущий "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября). Объем потребленного газа умножается на тариф на распределение и делится на 12 (число месяцев в году). То, что получилось и будет платой за распределение газа. Эта сумма будет индивидуальная для каждого потребителя.

Не вместе

Платежка за доставку газа будет приходить на месяц ранее платежки за его потребление. Так, к примеру, в феврале придут платежка за потребленный газ в январе (без доставки) и платежка за его доставку в феврале. Однако в январе 2020 года приходят платежка за декабрь 2019 (общая за потребление газа и его доставку, по старым правилам) и платежка за доставку газа в январе (по новым правилам). Таким образом, из-за перехода в январе платеж за доставку газа в счетах украинцы увидят дважды (в декабрьской общей, и январской отдельной).

Как сэкономить

Сумма платежа за доставку газа не будет меняться в течение года, поэтому выгоднол оплатить ее наперед, чтобы не переплачивать за банковскую комиссию, которая иногда может равняться сумме самого платежа. Особенно это может быть полезно тем, кто живет в глубинке, потребляет газа немного и пользуется местным отделением банка с высокой комиссией.

При этом стоит учесть, что с 1 июля тариф на распределение дорожает, то есть вырастет и плата за месяц. В платежке за доставку газа, которая придет в июле, будет другая сумма. Поэтому лучше или дождаться счета от распределительной компании в июле, или кинуть аванс, а потом учесть его в будущей оплате. Это позволит избежать штрафной пени.

Платеж с мобильного

Если по каким-то причинам вы не можете сделать платеж в срок, например, нет доступа в личный кабинет из-за отсутствия интернет-соединения, а рядом нет банка, помните, что платеж можно сделать и с мобильного. Как это сделать, нужно уточнить у оператора. Правда, пока не все операторы предоставляют такую возможность

Счетчик не поможет

Счет за доставку газа формируется вне зависимости от того потребляется газ или нет. Счетчик же фиксирует только объем потребленного газа, то есть имеет отношение только к одной из платежек. Те, кто временно не потребляет газ (например, уехали на длительное время) смогут не платить за его доставку, только если полностью отрежутся от системы газораспределения.

Сроки оплаты

Оплата за потребление газа газоснабжающие компании рекомендуют проводить в течение 5 дней после получения счета. Оплата за распределение газа имеет точные сроки погашения.

Согласно новым правилам, за услугу распределения (доставки) газа промышленным потребителям необходимо оплатить до 1-го числа следующего месяца (за февраль - до 1 марта). Но у населения конечный срок оплаты ранее - до 20 числа текущего месяца (за февраль - до 20 февраля).

За каждый день просрочки оплаты после этого срока продавец вправе начислить штраф - компенсацию в сумме, равной тарифу за каждый просроченный день. То есть по факту за каждый просроченный день придется заплатить двойной тариф за день доставки (его стоимость рассчитывается по конкретному месяца). Например, при неуплате счета за доставку газа до 200 грн в месяц платеж с учетом компенсации может составить уже 400 грн. Распределительная компания имеет право начислить такую ​​пеню, но может этого и не делать по своему усмотрению.

В облгазах отметили, что за просрочку платежа за доставку в январе 2020 года, скорее всего, не будут штрафовать переходного периода. Но уже с февраля весь процесс заработает по указанной схеме.

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