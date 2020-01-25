Доллар после недолгой передышки снова начал падать на фоне укрепления гривны

Национальный банк Украины представил курс валют на субботу, 25 января. Новые цифры свидетельствуют о том, что по сравнению с предыдущими днями, гривна смогла значительно укрепиться и возобновила свой резкий рост.

Так, украинская валюта достигла показателя в 24,33 за доллар, сообщают в пресс-службе государственного регулятора.

Официальные курсы доллара и евро на 25 января составили:

100 долларов США – 24,3301 гривны;

100 евро – 26,8495 гривен;

По сравнению с 24 января, доллар упал на 19 копеек, а евро – на 65 копеек. Это довольно резкое изменение курса, учитывая, что до этого гривна какое-то время находилась в состоянии медленного падения.

Впрочем, эксперты прогнозируют украинской национальной валюте резкое падение в ближайшем будущем. Так, ранее мы писали о том, что политические факторы, такие как скандал с аудиозаписями переговоров премьера Алексея Гончарука, всегда имеют дестабилизирующее влияние на национальную валюту. Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин. Эксперт рассказал, чего стоит ждать украинцам на фоне скандала и какие еще есть риски для гривны.

Экономист отметил, что январь вообще является месяцем слабой финансовой активности, что естественно приводит к дестабилизации валютно-финансовой ситуации в стране. Поэтому основания для падения гривны есть.

Но здесь, по словам эксперта все зависит от действий правительства.

«Если правительство и Нацбанк не соберется и не проведет мероприятий по стерилизации лишней гривны, особенно безналичной, то маятник может серьезно качнуться в сторону девальвации. Кроме того, нужно, во что бы то ни стало, стимулировать приток свободно конвертируемой валюты в страну и сократить государственные расходы путем сокращения содержания бюрократического аппарата. То есть, прежде всего, сократить оклады и привести их в соответствие с тарифной сеткой с привязкой к прожиточному минимуму», - отметил Соскин.

По его словам, все это нужно сделать до конца января, иначе в феврале может начаться крах финансовой системы.

«Если они упустят момент, то курс валют может уйти за 30 гривен за доллар, начнется массовый сброс гривны, финансовый коллапс может дойти до 50 гривен за доллар и его будет трудно остановить», - говорит эксперт.

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