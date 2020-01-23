Курс валют в Украине 23 января удивит всех, поскольку доллар и евро начнут массовое наступление на гривну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Так, за 100 долларов украинцам нужно будет отдать 2433,10 гривен (+7,24 гривны).

Похожая ситуация будет наблюдаться и с курсом евро. За 100 банкнот нужно будет выложить 2698,43 гривны (+1,51 гривна).

Как сообщалось раннее, курс доллара в сегодняшних реалиях невозможно зафиксировать на одном уровне. Об этом глава Минэкономики Тимофей Милованов.

В частности, министр напомнил, что если в Украине курс доллара падает на дно, то от этого проигрывают бизнес и госбюджет, которые несут большие потери.

А если национальная валюта падает, то в минусе оказываются обычные потребители.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах", – подчеркнул Милованов.

Он также добавил, что НБУ может сгладить колебания на валютном рынке, но вручную сдерживать курс доллара никто не намерен.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может временно повлиять на такое изменение, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы, чтобы сопротивляться серьезным изменениям курса", - объяснил все нюансы глава профильного министерства.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.