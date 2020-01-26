В Украине обновили купюру 200 гривен с Лесей Украинкой

Обновленная купюра в 200 гривен войдет в оборот уже через месяц, с 25 февраля. Дизайн поменяется не кардинально, он будет наследовать современные купюры в 20, 100, 500 и 1000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Национальном банке Украины представили фото новой купюры для ознакомления.

Так, новые 200 грн сохранят основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне будет размещен портрет украинской писательницы Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка. При этом портрет Леси Украинки будет перемещен в центр банкноты, а раньше он был расположен с правой стороны.

Напомним, что осенью 2019 года в Украине появились новые деньги. Речь идет о монетах пять гривен. Также мы писали, монеты номиналом 5 гривен будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры.

Выпустить в обращение монеты номиналом 10 грн планируют в 2020 году. НБУ с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.

По словам финансовых экспертов, Украина почти год нуждается в крупных купюрах — 2000 и 5000 гривен.

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