Из-за рекордного показателя дефицита в ПФУ, украинцы могут остаться без социальных выплат

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, Украина входит в список стран с худшими демографическими показателями, поскольку ежегодно население сокращается в среднем на 170 тысяч человек.

Но есть и другая плохая новость: молодых и работающих становится меньше, а пенсионеров – больше. В таких условиях солидарная пенсионная система существовать не может.

Из-за чего в Пенсионном фонде будет дефицит в размере 172,5 млрд гривен. В Минсоцполитики успокаивают и утверждают, что это всего лишь "грязный дефицит".

То есть, в него входят не только посчитанные по формуле пенсии, но и все надбавки, "дотяжки" и "особенные права". Однако, собранных с работающих украинцев средств катастрофически не хватает на выплату пенсий льготникам.

Если демографическая ситуация будет и дальше ухудшаться, то работающие украинцы попросту не смогут больше обеспечивать пенсионеров, поэтому они останутся без выплат.

Как известно, в Парламенте уже зарегистрировали законопроект о внедрении накопительной пенсионной системы. Проще говоря, часть зарплаты работающие должны будут откладывать на личном пенсионном счете, а средства можно будет получить при достижении 60-летнего возраста.

Но и здесь возникает вопрос, куда можно инвестировать накопленные средства, чтобы их не "съела" инфляция.

В странах цивилизованного Запада пенсионными накоплениями занимаются частные фонды. И даже там бывают мошенничества. Что касается Украины, то при отсутствии должного контроля и финансовой стабильности риски могут быть в разы выше.

Также мы сообщали о том, что украинцам могут платить компенсацию в случае задержки зарплат или пенсий. Вскоре законопроект дожен рассмотреть Верховная Рада.

Для того, чтобы устранить коррупционные риски был установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, в него входят пенсии, зарплаты, соцвыплаты, стипендии и суммы индексации денежных доходов граждан.

Каким образом будут осуществляться выплаты, пока неизвестно.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.