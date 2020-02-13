Для выхода на заслуженный отдых украинцам нужно иметь необходимое количество страхового стажа

Об этом пишет Знай.

На сегодняшний день совершенно не имеет значения, кто и сколько работал, учитывая советский период или без него.

Самое главное условия выхода на пенсию - размер оплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд Украины, ведь потенциальные пенсионеры рискуют остаться без выплат от государства в случае отсутствия подобного стажа

При условии, если украинцам не хватает страхового стажа, то они могут его дополнительно докупить. Но стоимость стажа, который предлагает государство, не такая уж и маленькая.

Страховой стаж - это период, в течение которого вы или ваш работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Для того, чтобы проверить количество страхового стажа, украинцам достаточно зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда и зарегистрироваться там. Для авторизации нужно создать свою электронную подпись, или получить регистрационный код в местном отделении ПФУ.

После авторизации потенциальные пенсионеры получают доступ в личный кабинет, в котором будет отображено общее количество страхового стаж перед выходом на заслуженный отдых.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине пересчитают пенсии. Согласно законодательству, индексация пенсий в Украине проводится в автоматическом режиме.

Этот процесс проводится для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали выплаты от государства фактически на уровне прожиточного минимума.

Индексация пенсий проводится по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в Украине за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за минувший календарный год.

В среднем, после каждого перерасчета пенсии вырастают на 8-12%.

На индексацию пенсий могут рассчитывать люди, получающие страховые выплаты по закону (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), военнослужащие и чернобыльцы-ликвидаторы.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.