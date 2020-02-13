Повышение пенсий состоится уже в этом году!

Пенсионеров в Украине предупредили о новом этапе повышения социальных выплат, но радоваться не стоит

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Так, минимальный размер выплат будет повышен уже 1 июля – на 74 гривны (1712 грн). Второй этап повышения запланирован на декабрь – 57 гривен (1769 грн).

При этом, если человек проработает на один год больше положенного, то его пенсия вырастет на 16,38 гривен.

Также стало известно, по каким категориям и размерам в этом году будут распределены пенсионные выплаты.

75,4% пенсионеров получают по возрасту (с учетом стажа) – 3064 гривны;

2,8% получают по инвалидности – 2641 гривны;

5,7% пенсионеров получают в случае потери кормильца – 2916 гривен;

5,4% пенсионеров за выслугу лет – 4500 гривен;

0,7% получают социальные пенсии (минимальные выплаты для тех, кто не имеет стажа) – 1644 гривен.

Как сообщалось ранее, стало известно, кому в марте пересчитают пенсии. Согласно законодательству, индексация пенсий в Украине проводится в автоматическом режиме.

Этот процесс проводится для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали выплаты от государства фактически на уровне прожиточного минимума.

Индексация пенсий проводится по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в Украине за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за минувший календарный год.

В среднем, после каждого перерасчета пенсии вырастают на 8-12%.

Очередное повышение выплат запланировано на март 2020 года, когда будет произведен перерасчет пособий, которые рассчитывали, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3764 грн: страховые пенсии, назначенные по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), и пенсии военнослужащих срочной службы.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

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