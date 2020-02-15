Уже в 2020 году заработают новые правила для выхода на заслуженный отдых

Об этом пишет Сегодня.

В частности, женщины пенсии могут получать с 59 лет только следующие 50 дней, поскольку с 1 апреля пенсионный возраст для украинок снова повышается на полгода, до 59 лет и 6 месяца.

Это пока предпоследнее повышение, так как еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет. Но к этому времени Верховная Рада планирует еще поднять пенсионный возраст.

Сейчас украинцам для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 27 лет страхового стажа, то есть стажа легальной работы, с которой их работодателями уплачивались взносы в ПФУ.

Но не стоит забывать, что количество стажа также с каждым годом растет. Например, с 2021 года минимальный страховой стаж, необходимый для получения выплат от государства, вырастет до 28 лет, с 1 января 2022 года – до 29 лет и так далее. Так будет продолжаться до 2028 года, пока минимальный страховой стаж не достигнет отметки в 35 лет.

"Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста (59,5 либо 60 лет) нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 лет. В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа", – озвучили в ПФУ важные нюансы.

Те украинцы, достигшие 65-летнего возраста, и не имеющие 15 лет стажа, будут получать от государства социальную помощь. Она равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, на сегодняшний день это те же 1638 грн, что соответствует минимальной пенсии по возрасту.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы останутся без пенсий. В Пенсионном фонде не хватит денег на украинцев-льготников при условии, если всю систему в ближайшее время не реформируют.

Низкая рождаемость имеет прямое влияние на пенсию в Украине, ведь численность населения сокращается, но пенсионеров будет будет становиться больше.

Если соотношение между возрастными группами изменится, трудно предсказать последствия для будущих пенсионеров. Но большинство льготников рискуют остаться без каких-либо выплат от ПФУ из-за огромного дефицита в фонде.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.