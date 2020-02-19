Стало известно, как украинцы могут проверить свой стаж, необходимый для выхода на заслуженную пенсию

Об этом пишет Politeka.net.

В Украине бывают случаи, когда даже получая официальную зарплату, сотрудникам не капает необходимый стаж.

Проблема заключается в том, что работодатель может не платить ЕСВ в бюджет. Но украинцы могут самостоятельно следить, засчитывается ли им страховой стаж для выхода на пенсию.

Чтобы получить более детальную информацию, необходимо зарегистрироваться на официальном портале ПФУ с помощью электронной подписи, или обратиться для регистрации в сервисный центр ПФУ, взяв с собой паспорт и ИНН.

Как известно, электронную подпись украинцы могут получить в государственных Ощадбанке или Приватбанке, и она будет действительна на протяжении одного года.

Если электронной подписи нет, то украинцы могут обратиться в специальный отдел в ПФУ. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код, адрес рабочей украинской электронной почты и уже на месте заполнить простую форму заявления в окне № 1, 2 или 3.

После чего сотрудник получает электронную подпись и доступ к личному кабинету, в котором можно отслеживать начисление страхового стажа.

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При разработке документа возникали споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете, как отмечает эксперт Александр Панченко, был найден компромисс.

"Одна сторона предлагала сделать такие взносы являются добровольными, другое - сделать такие платежи являются обязательными и большими. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу было привлечено две стороны: как работник, так и работодатель", - объяснил он.

По его словам, в документ заложен обязательный минимум в 1% отчислений, которые делает сам работник. Работодатель, в свою очередь, будет обязан выплачивать минимум 2%.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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