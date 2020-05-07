В этом году пенсии украинцев ждут сразу три индексации

О грядущих повышениях выплат рассказала в интервью ZN.UA глава Министерства социальной политики украины Марина Лазебная.

Она отметила, что отдельные категории пенсионеров не попали под индексацию пенсий в мае. Однако, повышение выплат ждет и их.

«Им будут повышены пенсии с 1 июля и с 1 декабря. Все это будет делаться за средства Пенсионного фонда. Мы также вносим изменения в бюджет Пенсионного фонда, потому что сейчас упали поступления. Уменьшился фонд оплаты труда. Нам доведены показатели, и все фонды формируют изменения в бюджет», - рассказала министр.

Также отмечается, что госбюджете на 2020 год сформирован резервный фонд, который должен будет покрыть соответствующие расходы. При этом в правительстве отмечают, что параллельно будут рассматривать план восстановления украинской экономики.

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До этого мы писали о том, кого из украинских пенсионеров не затронет индексация выплат в мае. В ПФУ рассказали, что выплаты будут повышены на 11%, но на деле ситуация не столь радужная.

В первую категорию пенсионеров, не попадающих под индексацию пенсий, попадают украинцы, которые мало зарабатывали во время своей трудовой деятельности.

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Если размер основной пенсии льготников, которые ушли на отдых с низкой зарплатой, (после расчета по формуле) меньше 1638 грн ("минималка" на 2020 год), то до этой суммы им добавляли деньги. А вот эти 11% будут после индексации добавлять не до 1638 грн, а до "основной пенсии". Поэтому даже после повышения выплат в мае огромное число пенсионеров продолжат получать свои 1638 грн.

Напомним, миллионы украинцев в мае останутся без повышенных пенсий: "Доплата положена лишь тем, кто...".

Как сообщала Politeka, пенсии и льготы под угрозой, в Раде сделали отчаянное признание.

Также Politeka писала, что украинцам начали выдавать новую помощь, кто получит деньги.