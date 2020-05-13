Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримує скасування податку на землю під залізничним полотном.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Олександр Скічко.



«Наскільки мені відомо, то ця ініціатива має підтримку в комітеті… Це надзвичайно важливо для всієї галузі залізничної, а залізнична галузь – це кровоносна система всієї економіки, це більш ніж 300 тисяч робочих місць. На сьогоднішній день вона потребує значних капітальних інвестицій, капітальних ремонтів і капітальних вкладень. Тому я думаю, що це могло б дати якраз ресурс для розвитку «Укрзалізниці», - сказав Скічко.



Він не виключив, що у виняткових випадках цей податок може залишитись, наприклад там, де він складає понад 80% місцевого бюджету.



«Є дійсно такі селища, в яких податок цей земельний залізничний у відсотках до бюджету загального села складає ледь не 86%. Це поодинокі випадки, і я вважаю, що в цих випадках варто було б розглянути питання, щоб залишити цей компенсатор, тому що це 86% бюджету взагалі всього містечка… Це вузлові станції, на яких знаходиться залізнична інфраструктура, там живуть люди. Їм все одно потрібен бюджет для розвитку», - пояснив Скічко.



На думку депутата, скасування податку на землю під залізничним полотном дозволить частково вирішити фінансові проблеми «Укрзалізниці» без підвищення тарифів на перевезення.



«Це не вирішить проблеми всієї залізниці. Проблема залізниці в першу чергу в ефективному використанні тих ресурсів, які в них є, і в ефективному менеджменті. Але це може бути одна зі складових», - сказав Скічко.



Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство ініціює скасування податку на землю під залізничним полотном. Окрім того, міністр вважає, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів «Укрзалізниці» на вантажоперевезення.