Кабинет министров планирует запустить программу поддержки промышленности и экспортеров, которая будет предусматривать льготные условия кредитования и требования по локализации производства в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Параллельно с программой поддержки малого и среднего бизнеса планируем программу поддержки промышленных и экспортоориентированных отраслей. Тут так же будет вопрос кредитования и локализации - поддержка украинского производителя", - сказал он, выступая на Часе правительства в Верховной Раде в среду.

Напомним, ранее Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

Директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что в условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки.