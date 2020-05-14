Инвесторы в возобновляемую энергетику давно работают над достижением компромисса с государством

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня будет обсуждать кризис в зеленой энергетике и возможности разрешения из ситуации путем заключения меморандума с инвесторами из США, Швеции, Канады, Норвегии, Украины, а также профильными ассоциациями

Как сообщила член правления Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Алина Свидерская, инвесторы рассчитывают на принятие компромиссного решения.

«Сегодня состоится встреча с премьер-министром, Министерством энергетики, представителями Европейского энергосообщества, где мы будем обсуждать проект меморандума для решения кризисного момента, - сказала Свидерская.

При этом она подчеркнула, что инвесторы в возобновляемую энергетику давно работают над достижением компромисса с государством и ожидают подписания меморандума еще с октября 2019 года.

«Сейчас мы в процессе медиации с Европейским энергосообществом, которое наблюдает за соблюдением Украиной международных обязательств», - сказала член ЕУЭА.

Вместе с тем, она выразила надежду, что для разрешения кризисной ситуации положения меморандума лягут в основу законопроекта, который в дальнейшем будет рассматриваться в парламенте.

Как сообщалось, Министерство энергетики и зашиты окружающей среды начало реализацию ключевых мероприятий по выводу энергетической отрасли страны из кризиса. Среди приоритетных задач ведомства – достижение компромиссного решения с инвесторами в возобновляемую энергетику и подписания меморандума, чтобы дать зарубежным инвесторам понимание относительно работы уже построенных и реализации будущих проектов в секторе зелёной энергетики.