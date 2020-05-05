Падіння світових цін на продукти за 4 місяці карантину дозволило українським аграріям навіть заробити. Але в майбутньому все не так райдужно

Так, за даними ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН), індекс продовольчих цін, тобто, показник зміни за місяць світових цін на кошик продовольчих сировинних товарів, впав у березні на 4,3% порівняно з лютим, пише "Сегодня".

Економісти відзначають, що наслідки зниження цін на продовольство у світі по-різному впливають на український агробізнес і на пересічного споживача. Так, аграріям вдалося навіть заробити за рахунок того, що збільшився експорт зерна пшениці і кукурудзи.

За інформацією президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, на відміну від інших країн, експорт яких постраждав через епідемію, в Україні за останні три місяці зріс експорт за рахунок аграрного сектора. За кордоном купували українське зерно і олію.

Проте, в майбутньому ситуація з продовольством глобально погіршиться. Такий прогноз роблять в ФАО: можна очікувати зростання цін на основні продукти харчування та їх дефіцит.

Що стосується України, економічні аналітики по-різному трактують ситуацію.

Не рахуючи виробників і експортерів сировини, які тільки виграли, галузі з високим ступенем переробки – м'ясна, молочна, плодоовочева і кондитерська – постраждали. Про це заявив економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що вже з вересня ціни на продукти різко злетять. За його словами, запрацює сфера послуг, що потягне за собою збільшення попиту на соняшникову олію, м'ясо, овочі і т. д. Поновляться перевезення, що, в свою чергу, вплине на стрибок вартості палива. Пендзин додає, що так як карантин не дасть агропрому і переробним підприємствам досягти навіть торішніх відміток по випуску товарів, це теж негативно вплине на ціни.

Охріменко ж дотримується іншої точки зору. Аналітик відзначає, що через півроку українська економіка не зможе відновитися, будуть накопичені борги по зарплатах, набагато нижче, ніж зараз виявиться рівень життя, і, отже, українцям буде ні за що купувати продукти.

"Кажучи просто, в магазинах все буде, але купувати люди стануть тільки найдешевші соціальні продукти, на які у них вистачить грошей. А ціни на ці продукти Кабмін нещодавно знову зробив регульованими, тому рости вони не зможуть".

Нагадаємо, незамінний продукт повністю зникне в Україні, запастися не встигнуть: до чого готуватися.

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