Кабинет министров Украины будет защищать государственную компанию «Энергоатом» от банкротства и будет контролировать, чтобы электроэнергия атомных станций не продавалась с убытком для госкомпании



Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время второго заседания Антикризисного энергетического штаба, сообщает Правительственный портал.



"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить - "Энергоатом" и коллектив предприятия", - сказал Шмыгаль.



Также Шмыгаль заслушал доклад в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец о состоянии исполнения решений первого заседания Антикризисного энергетического штаба.



При этом глава правительства заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг не должна игнорировать решения Антикризисного штаба, а «Энергоатому» необходимо соблюдать утвержденный прогнозный баланс.



Кроме того, Антикризисный энергетический штаб обратил внимание народных депутатов на значительное количество законодательных инициатив, которые содержат антикризисные меры и зарегистрированы в секретариате Верховной Рады.



"Рассмотрение этих документов важно для энергетической безопасности страны и функционирования рынка. Штаб обратился с предложением ускорить рассмотрение таких законопроектов", - отмечает Правительственный портал.



На заседании присутствовали в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, и.о. гендиректора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго Александр Мартынюк, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, заместители министров, народные депутаты Украины, и руководители ряда энергокомпаний.



Напомним, временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец инициировала создание Антикризисного энергетического штаба.



Первое заседание Штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, который снизил напряжение в области, предоставив понимание работы энергетиков до конца года, что позволит нормализовать работу предприятий.



Как считает Буславец, именно ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии привело к тому, что отрасль переживает крупнейший кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По ее словам, это делалось в интересах отдельных промышленных игроков из-за чего цена на рынке электроэнергии была ниже себестоимости производства электроэнергии.