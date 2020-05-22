Державна регуляторна служба України звернулась до НКРЕКП з закликом провести громадські обговорення методології переходу на стимулюючий тариф. Оскільки оприлюднення та прийняття цієї реформи з ігноруванням прозорості державної регуляторної політики може стати підставою в подальшому оскарженні рішення в судовому порядку.

Про це заявляє прес-служба Державної регуляторної служби України.



«Засідання тривало 4 хвилини 25 секунд. Можливість дистанційної участі також не було забезпечено. При спробі використати Скайп НКРЕКП, адміністратором акаунту було повідомлено, спочатку що буде запрошення, але згодом було повідомлено про прийняття всіх рішень», - зазначено у зверненні.



Також в листі йдеться про порушення Постанови НКРЕКП від 30.06.17 року №866, що передбачає участь в засіданнях щодо зміни тарифної політики, представників компаній-ліцензіатів, котрих ці зміни стосуються, представників органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених осіб, що подали заявку на участь.



ДРСУ зауважує, що не була заслухана позиція Фонду Держмайна, що має державні пакети акцій в 6 операторів системи розподілу. 5 з них входять в перелік об’єктів великої приватизації.

«Попередні розрахунки вказують на те, що вартість належних державі пакетів акцій зросте на 50%-150%. А, отже ФДМУ є вкрай зацікавленим суб’єктом при розгляді даного проекту рішення. Але його залучення також не було забезпечено НКРЕКП», - йдеться в повідомленні.



Державний регулятор відзначає, що ігнорування прозорості державної регуляторної політики та прийняття рішення про зміну тарифної політики з порушеннями може стати підставою для оскарження цього рішення в судовому порядку. Тому він закликає НКРЕКП провести відкриті публічні обговорення методології переходу на RAB-регулювання згідно Постанови НКРЕКП від 30.06.17 року №866.



Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції «Слуга Народу» Людмила Буймістер також наголошувала на порушенні процедури розгляду RAB-тарифів. А представники Громадської Спілки «Розумні електромережі України» закликали провести громадські обговорення методології, що пропонує НКРЕКП.