Стало известно, что ждет курс доллара после ослабления карантина в Украине

Об этом пишет Сегодня.

Эксперты объясняют резкие скачки курса доллара появлением во вторник на межбанковском рынке крупных покупателей валюты.

Несколько крупных покупателей одновременно интересовались крупными суммами в $50-70 млн, что, соответственно, двинуло курс доллара вверх, и достаточно резво.

По словам аналитика Олега Пендзина, спрос курса ситуативно вырос из-за продажи Минфином валютных облигаций. Не у всех покупателей нашлось достаточно валюты, поэтому им пришлось выходить на межбанковский рынок, из-за чего в итоге образовался дефицит валюты, который был восполнен продавцами, но по более высокому курсу.

Украинцев предупреждают, что курс доллара будет нестабильным еще неделю несмотря на то, что страна выходит из карантина.

"Пока этот спрос (на валюту - ред.) незначителен, чтобы можно было наверняка говорить о том, что тренд поменялся и курс доллара пойдет вверх. Еще неделю ожидаю, что курс будет колебаться в пределах 26,8 – 27,3 грн/доллар", – предупреждает финансист Александр Охрименко.

Олег Пендзин, в свою очередь, утверждает, что гривна не будет дешеветь и курс доллара останется на следующей неделе в коридоре 26,7-27,2 грн/$.

По словам другого эксперта Андрея Шевчишина, на следующей неделе на национальную валюту будут влиять два серьезных тренда, но выше 27 грн/$ курс не уйдет.

"Как только стало известно, что этот закон подписан, МВФ тут же разблокировал кредитную программу для Украины, это 5 млрд долларов на 18 месяцев несколькими траншами, уже в конце мая мы должны получить первый транш 1,9 млрд долларов, и это, конечно же, укрепит гривню. А второй тренд – крупные выплаты 26 мая по предыдущим кредитам. Под них Нацбанк будет по максимуму выметать с рынка валюту, чтоб рассчитаться. В итоге оба эти тренда погасят друг друга и еще неделю мы будем иметь стабильный курс в коридоре 26,5-27 грн/доллар. 26,5 – это уже дно, ниже которого Нацбанк доллар не опустит. Но и выше 27 тоже не позволит подняться. Обыватели этой борьбы трендов даже не заметят, они увидят практически неизменный курс. Более серьезные изменения возможны уже после окончания мая", - озвучил в общении с журналистами он свой прогноз.

Украинцев также призывают в данный момент приобретать валюту как средство накопления, но благоприятный период закончится после завершения карантина.

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