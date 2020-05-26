Отдельные категории украинцев смогут получать доплату равную размеру зарплаты

Как сообщается в новой публикации на сайте Министерства социальной политики, сотрудники сферы социальной защиты получат право на доплату к зарплате в размере 100%. Такую возможность предусматривает новый закон №540-ІХ.

По сути, речь идет о получении двойной зарплаты.

Рассчитывать на это смогут работники, которые непосредственно оказывают социальные услуги по месту жительства/пребывания получателей. В Минсоцполитики опубликовали конкретный перечень работников, которых ждут доплаты:

педагог социальный/специалист по социальной работе;

специалист по социальной помощи на дому;

социальный работник;

специалист по физической реабилитации;

практический психолог/психолог.

Кроме того, работодатели смогут устанавливать для таких сотрудников доплаты в размере 50% от зарплаты за сложность, напряженную работу, расширение услуг обслуживания или увеличение объема задач.

Ранее мы сообщали о том, что украинцам решили продлить специальные льготы до окончания карантина. За соответствующее решение проголосовала Верховная Рада. Так, украинских предпринимателей (ФЛП, ФОП) освободили от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) до конца мая. Они смогут пользоваться налоговыми льготами и упрощенными административными процедурами.

Помимо этого, медикам, которые прямо сейчас борются с китайскими вирусам, не будут начислять штрафы. Это поможет им получить больше денег.

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