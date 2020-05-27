Государственными инспекторами ГЭИ в Харьковской области проведена проверка КП «Харьковские тепловые сети», а именно Холодногорского и Слободской филиалов
Об этом пишет Знай.
Как информирует ГЭИ, в результате проверки было выявлено ряд нарушений, за что к административной ответственности привлечено 15 должностных лиц, внесены представления об аннулировании 22 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и предъявлено претензий КП на сумму свыше 14 млн гривен.
Так, инспекторами внесено представление в Департамент экологии и природных ресурсов ХОГА на аннулирование 22 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и до Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины на аннулирование 3 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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Как конкретизировал новоназначенный председатель Госинспекции Андрей Малеванный, «Харьковские тепловые сети» также получили 6 претензий по рассчитанным убыткам. В частности, за самовольное использование водных ресурсов без разрешения на специальное водопользование, за загрязнения земельного участка известью и за засорение земель отходами металлолома, строительными отходами. Общая сумма ущерба по претензиям составляет более 14 млн гривен.