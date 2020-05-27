Стало известно, что будет с курсом доллара после получения транша от МВФ

Об этом в интервью журналистам рассказал экономист Михаил Федоров, передает УНИАН.

Аналитик предупредил, что национальная валюта может серьезно укрепиться по отношению к курсу доллара после того, как МВФ перечислит Украине денежный транш.

Он также добавил, что после получения транша будет сохранена макроэкономическая стабильность страны.

"Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка. Страна сможет профинансировать свой дефицит бюджета, и с государственными финансами страны все будет хорошо, по крайней мере, в обозримом будущем", - подчеркнул Федоров в общении с журналистами.

Экономист также предположил, что в ближайшее время курс доллара может опуститься до отметки в 25 грн/$.

Подытоживая, Михаил Федоров добавил, что к концу 2020 года украинцев может ожидать курс доллара на уровне 24 грн/$.

"В базовом варианте гривня достигнет уровня 23 грн/долл, а в оптимистичном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 21 грн/долл", - резюмировал аналитик в интервью.

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По словам финансиста Сергея Фурсы, ожидать снижения курса гривны стоит ждать ближе к концу лета.

"Если не будет каких-то глупостей, в том числе, если не будет сорвана программа с МВФ, то курс до конца 2020 года не должен уйти выше 30 гривен/доллар. Вполне реальный курс – 28-29 гривен/доллар", - дал прогноз Фурса.

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