Відновлення довіри інвесторів та залучення нових інвестицій в галузь є ключовими пріоритетами в роботі Держслужби геології та надр в 2020 році

Про це заявив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах під час онлайн-зустрічі із Комітетом надрокористування Федерації роботодавців України.



«Ми працюємо над модернізацією законодавства та прибираємо застарілі, архаїчні норми, що гальмують роботу ринку. Внесли зміни до низки законів та постанов, щоб налагодити відповідальний видобуток корисних копалин, розпочали впровадження ініціатив по спрощенню процедури погодження ділянок перед винесенням на аукціони, у цьому напрямку працюємо спільно із Міністерством енергетики та захисту довкілля. Плануємо, що найближчим часом зможемо скоротити тривалість періоду від моменту подання заяви до моменту винесення ділянки на аукціон зі 120 днів до 30-ти», - сказав Опімах.



Він також повідомив про підготовку проекту нової Програми розвитку мінерально-сировинної бази, в основі якої пріоритетність на видобуванні і збільшенні стратегічних ресурсів та зменшення питомої ваги критичних ресурсів.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України провела другий в цьому році аукціон на отримання спецдозволів на користування надрами та продала 8 лотів з 10 за понад 32 млн грн.