Цена на газ для украинцев должна была снизиться в 2,8 раза с учетом снижения стоимости на газ, который Украина покупает по импорту

Такое заявление сделал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK.

Политик назвал спекуляцией и пиаром заявления власти о том, что цену газа для населения в Украине уменьшили в два раза. Медведчук подчеркнул, что ввиду того, какие цены сейчас в мире, тарифы для украинцев должны были снизить втрое.

"Не могу не отреагировать на ваши слова, цитирование господина президента, что вот на бензин цены стали меньше, тарифы уменьшились. Конечно, уменьшились, уменьшились тарифы. Цена в апреле на газ для населения составляет 4074 грн, а в далеком 2018 "порошенковском" году цена на газ составляла – и в 2019 – 8 с половиной тысяч гривен. Уменьшилась в два раза. Минуточку, а давайте посмотрим на мировые цены, цены на хабах газовых в Европе, где мы покупаем газ, и в 2019 году купили 14,5 млрд кубов газа. Сегодня средняя таможенная стоимость приобретения газа по импорту в Украине составляет 122 доллара. А сколько она составляла в 2018 и в начале 2019 года? 339 долларов. Разница 339 и 122 – почти в три раза. Так, а почему же стоимость газа для населения уменьшилась только в два раза? Почему? Я задаю этот вопрос и отвечаю – потому что и здесь идет спекуляция и пиар. Газ для населения должен был подешеветь, если быть точным, в 2,8 раза с учетом снижения стоимости на газ, который мы покупаем по импорту.

Я сейчас не говорю о том, что мы добываем 20 миллиардов по итогам 2019 года, из них 15 добыто государственной компанией, где вообще разговор о цене – это разговор относительный. Он должен быть только в интересах наших граждан", – отметил Виктор Медведчук.