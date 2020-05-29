Благодаря решению суда о взыскании почти $100 млн долгов предприятий и бенефициаров АИС по кредитам, выданным "Укрсиббанком" более 10 лет назад, Украина становится более инвестиционно привлекательной.

Такую оценку дали вынесенному судом определению экономические эксперты, сообщает Обозреватель.

Как указано в реестре судебных решений, к имуществу АИС будет применен режим спецконфискации. В соответствии с ним ущерб кредитора, ООО "УМК" из группы DCH, будет возмещен путем продажи Государственным агентством по розыску и управлению активами (АРМА) конфискованных активов. Сумма возмещения составит 2,3 млрд грн.

Как известно, указанная задолженность годами не погашалась бенефициарами АИС Дмитрием Святашем и Василием Поляковым - экс-нардепами от Партии регионов, о чем неоднократно официально заявляла группа DCH, кредитор-правопреемник "Укрсиббанка". Вместо этого имели место манипуляции с залоговым имуществом, незаконный вывод объектов недвижимости из ипотеки, фиктивное предпринимательство, срыв переговоров о реструктуризации долга, злоупотребление депутатскими полномочиями, давление на правоохранителей.

Кроме того, предприятия АИС имели долги перед другими банками – еще в 2012 году по вопросу долгов АИС было направлено письмо правительству, подписанное руководителями ОАО "Альфа-Банк", "Укрсиббанк" BNP Paribas Group, ОАО "ВТБ Банк", а также исполнительным директором Независимой ассоциации банков Украины. В документе отмечалось, в частности: "Поводом для совместного публичного обращения стали факты злостного уклонения от выполнения кредитных обязательств компаниями, входящими в группу" АИС… Заемщики манипулируют законодательными нормами. Происходит подделка документов, подкуп нотариусов, неправомерное отчуждение залогового имущества, искусственное банкротство предприятий с целью уклонения от взятых на себя обязательств … Мы как представители крупнейших банков убеждены, что такие действия является угрозой для стабильности банковской системы Украины и противоречат экономическим интересам Украины".

Экономический эксперт Иван Никитченко так прокомментировал судебное решение: "Банкиры за последние годы уже почти потеряли надежду на справедливость. Банковская система уже давно скорее имитирует жизнедеятельность, чем работает. То, что АРМА добилось возмещения долгов АИС, дает повод для оптимизма кредиторам. Логика такова: если наши права уважают, мы будем работать и развиваться. Если мы будем работать и развиваться, потенциальные вкладчики это увидят и придут. Банкопад прекратится, начнется нормальная жизнь. И благодаря справедливому решению по АИС дешевые кредиты и дешевая ипотека из программы президента Украины станут реальностью".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что решение суда вселит уверенность в потенциальных инвесторов – они будут знать, что власть их защитит: "Весь мир сейчас живет по законам бенчмаркинга. Бизнесмены смотрят, на лучшие практики решения похожих проблем, и используют их как руководство к действию. В этом ключе судебный вердикт по возврату долгов АИС кредиторам – действительно прекрасный прецедент. Потому что он показывает, что привлечь к ответственности и вернуть украденные деньги в Украине можно, независимо от крутости хитрого должника и изощренности его "схематоза". Что, например, АРМА реально работает, что права государства и порядочного бизнеса есть кому защитить. Это очень оптимистичная новость для инвесторов и кредиторов – и наших, и иностранных, работающих в Украине".

Напомним, что в настоящее время Дмитрий Святаш официально находится в розыске за незаконное завладение средствами "Укрсиббанка" и, по данным СМИ, скрылся от украинского правосудия с семьей на территории Российской Федерации. Место пребывания Василия Полякова в настоящее время неизвестно. Ранее Полякову было вручено уведомление о подозрении в уголовном преступлении - мошенническом завладении средствами "Укрсиббанка".