Украинцам не стоит рассчитывать на повышение выплат, поскольку с бюджетом происходит «вакханалия»
Как сообщает Politeka, об этом заявила народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.
«Сейчас я не вижу оснований сказать, что правительство может в той ситуации, в которой мы есть, поднять пенсии, я должна говорить правду, я не буду никого обманывать», - отметила она.
Верещук утверждает, что если не остановить «вакханалию» с государственным бюджетом и теми «черными дырами», которые есть сегодня, то ни о каком повышении пенсионных выплат и речи быть не может.
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«Но, если взяться, посчитать, посмотреть, сделать, действительно, перерасчет, обязательно индексацию, которая заложена в законе, это требование закона, вот упереться и сказать: мы должны выполнить закон. Давайте тогда что-то другое не профинансируем, но пенсии... Потому что люди не имеют, откуда взять, они не могут себе обеспечить какими-либо другими доходами, то, конечно, это другая политика и другой подход», - подчеркнула она.
Как сообщалось ранее, названы категории, которым положены надбавки в условиях новых перерасчетов пенсий.
Как известно, с мая 2020 года введены ежемесячные выплаты в размере 500 гривен пенсионерам, которым исполнилось 80 лет.
Эти доплаты получат все льготники, у которых пенсия не превышает 9200 гривен.
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Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег.
Также Politeka писала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.