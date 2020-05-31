Стало известно, как пенсионная реформа отразится на простых украинцах и какие новшества уготовлены населению

Об этом пишет Сегодня.

Несмотря на карантин и пандемию вируса, в Минсоцполитики анонсировали проведение пенсионной реформы в Украине.

На сегодняшний день может выделить пять главных изменений, которые происходят или должны скоро произойти.

В первую очередь, это индексация существующих выплат. В мае выплаты повысили более 8 млн пенсионерам в среднем на 260 гривен. Но почти для 45% льготников пенсии выросли лишь на 100 гривен.

Также в Минсоцполитики предлагают законодательно закрепить дату проведения индексации.

По словам профильного министра Марины Лазебной, ведомство хочет расширить положение об индексации пенсий на те категории пенсионеров, которые получают выплаты на специальных основаниях: работники местного самоуправления, журналисты и т.п.

Также украинцам ввели новые надбавки к пенсиям. С 1 апреля на постоянной основе доплаты начали получать украинцы, старше 80 лет, в размере 500 гривен. Если пенсия с доплатой получится больше 9205 грн, размер доплаты уменьшится, чтобы сумма не превышала 9205 грн.

При условии, если пенсия с доплатой окажется меньше 2600 грн, доплата будет увеличена, чтобы дотянуть общую сумму до 2600 грн. А уже в следующем году в Минсоцполитики хотят ввести надбавки к пенсиям пенсионерам, старше 75 лет.

Во второй половине 2020 года также проведут две индексации выплат: с 1 июля минимальная пенсия вырастет до 1712 грн (на 74 грн), и с 1 декабря - до 1769 грн.

В условиях карантина украинские пенсионеры также получили единоразово по 1000 гривен. Такую соцпомощь перечислили почти 10 млн украинцам.

В Кабинете министров заявили, что сейчас специалисты ищут возможность продолжения подобных выплат, но ни в ПФУ, ни в госбюджете на них денег не хватает.

Напомним про новый перерасчет пенсий, кому добавят, а кто останется без денег: "С 1 июля вырастет на..."

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.