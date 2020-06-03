У Верховній Раді ініціюють створення тимчасової слідчої комісії для розслідування причин кризи в енергетиці.

Про це написав народний депутат, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.



«Разом із іншими депутатами я ініціюю створення Тимчасової слідчої комісії ВРУ для розслідування справжніх причин та причетних до доведенння енергетики до кризи», - написав Наливайченко.



На його думку, одним з винних в доведенні вітчизняної енергетики до кризового стану є голова профільного парламентського комітету Андрій Герус. Депутат нагадав, що саме завдяки «поправці Геруса» було відновлено імпорт російського струму, а також запроваджено корупційні схеми в енергосекторі, що завдали удару по держпідприємствам «Енергоатом» та «Центренерго», на які припадає 60% вироблення електроенергії в країні.

«Переконаний, криза стала наслідком непрофесійних, а можливо і злочинних, дій т.зв. «кураторів» енергетики, зокрема голови комітету з енергетики Геруса. Слід розібратися, чи не є це підривною спецоперацією агентів іноземних держав, спрямованої на знищення української енергосистеми та підрив національної безпеки», - написав Наливайченко.



Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляв, що енергетична криза та зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.



Минулого тижня народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.