Підвищення ставок ренти на видобуток залізної руди призведе до суттєвого падіння промислового виробництва, зниження надходжень до бюджетів та валютної виручки в країну. Про це зазначив економіст Борис Кушнірук в своєму блозі на «Ліга».

Експерт зазначив, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди в 1,5 рази, що передбачено нещодавно підписаним президентом законом про зміни до Податкового кодексу, завдасть удару по металургійній галузі та негативно вплине на обсяг експорту.

«Це драматично вплине на собівартість продукції в металургії (залізна руда - ключова складова собівартості). Внутрішнє споживання металу і до кризи було низьким, тепер ще сильніше знизиться, тому що скорочуються обсяги в галузях, які є основними споживачами металу - будівництві, машинобудуванні. Більше 80% продукції української металургії йде на експорт. Таким чином, виробництву та експорту металопродукції наноситься удар з двох сторін: А) Падіння попиту і ціни на світових ринках; Б) Збільшення витрат через підвищення ренти на видобуток залізної руди», - написав Кушнірук.

За його словами, як наслідок, суттєво знизиться обсяг надходження валюти в країну, адже продукція ГМК становить 25% від загального експорту України. Що в свою чергу стане додатковим імпульсом до девальвації гривні. Окрім того, значних надходжень недорахується і державний бюджет.

«Інший негативний ефект суттєвого підвищення ренти на видобуток залізної руди та скорочення виробництва в ГМК – зниження відрахувань до держбюджету. Ситуація з держбюджетом вже зараз дуже напружена. За підсумками січня-травня доходи держбюджету були на 38,5 млрд. грн. менші, ніж за аналогічний період 2019 року; доходи держбюджету в травні 2020 року було на 30% менше, ніж в травні 2019 року», - пояснив Кушнірук.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене змінами до Податкового кодексу, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Раніше ArcelorMittal закликав депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди. В компанії наголошують, що в умовах кризи, викликаної обмеженнями через епідемію, уряди інших країн підтримують бізнес, перш за все, власного виробника, натомість в Україні держава посилює податковий тиск на нього, що неприпустимо.