В ночь на сегодняшний день во время ликвидации последствий очередного вражеского обстрела столицы в одном из жилых комплексов Киева произошел пожар. К месту прилета прибыла пожарно-спасательная техника, однако оперативному тушению помешал неправильно припаркованный автомобиль, перекрывший проезд в центр возгорания.



Об этом пишет сайт Спільно.

По словам очевидцев, речь идет о Kia Sportage, запаркованном с нарушением ПДД. Именно этот автомобиль стал препятствием для спецтехники: спасатели не могли подъехать достаточно близко к дому, где возник пожар после удара ракетой или падения обломков. В результате время подъезда и развертывания сил ГСЧС увеличилось.

По предварительной информации, владелицей автомобиля является Кристина Боженко, директор Департамента контроля над подакцизными товарами Государственной налоговой службы Украины. На замечание о необходимости срочно уволить проезд она, как утверждают свидетели, заявила, что ее авто повреждено, а потому сначала нужно дождаться представителей страховой компании.

Инцидент вызвал возмущение жителей комплекса и пользователей соцсетей, учитывая, что речь идет о периоде массированных обстрелов города и работе спасателей в боевых условиях. Ситуация снова актуализировала проблему блокирования проездов для спецтехники во дворах жилых домов и необходимость неукоснительного соблюдения правил парковки, особенно в условиях военного положения.





Жители ЖК, соседствующие с Кристиной Боженко, она же - директор Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы Украины, в связи с ее поведением вот так обсуждают ее в чате.











