Підвищення ренти на залізну руду, що передбачено підписаним Президентом України законом № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», призведе до скорочення виробництва на підприємствах гірничо-металургійного комплексу

Про це в програмі «Україна с Тиграном Мартиросяном» на телеканалі Україна24 заявила народний депутат Вікторія Гриб.



«Дійсно, закон 1210 суттєво вдарить по гірничо-металургійному комплексу. Якщо зараз будуть підвищуватись податки в таку складну ситуацію для бізнесу, коли вони ледве виживають, то вони будуть скорочувати виробництво».



За її словами, якщо Уряд та Верховна Рада терміново не вирішуть цю проблему, держава зіштовхнеться зі значними соціальними наслідками. «Якщо вони будуть скорочувати виробництво, вони вимушені будуть звільняти людей. Люди будуть йти на біржу праці, треба буде знаходити кошти, щоб сплачувати їм гроші за те, що вони не будуть працювати», - підкреслила депутат.



Нагадаємо, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (№466-IX) було ухвалено 16 січня 2020 року. Як законопроект, він мав №1210, його критикували найбільші бізнес-асоціації.



Президент Володимир Зеленський відразу після підписання закону звернувся до Кабміну із пропозицією спільно із представниками бізнес-асоціацій та експертами розробити та внести зміни, повідомляла пресслужба глави держави.



За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобування залізної руди з 8% до 11–12%, передбаченої зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік, або на 42%, і може мати критичні наслідки для галузі.



ArcelorMittal закликав відкласти на рік підвищення ставки ренти на видобування руди в Україні. Як зазначають в компанії, підвищення рівня рентної плати призведе до втрати ринків збуту та джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів у державний і місцеві бюджети, а також погіршення стану економіки й національної безпеки України.