Українська IT-компанія EvoPlay, яка офіційно позиціонує себе як розробника ігрового софту, насправді працює на російського мільярдера Олега Бойка — власника легендарного бренду казино "Вулкан".

Той самий Бойко, який через свої лотереї фінансував російську армію ще під час анексії Криму та війни на Донбасі у 2014 році. Той самий Бойко, чиї компанії потрапили під санкції РНБО України. І саме для його казино зараз створює програмне забезпечення компанія, пов'язана з українським бізнесменом Максимом Кріппою. Розслідування OSINT-дослідників blackboxosint розкриває схему, яка працює роками попри обшуки СБУ, кримінальні справи та публічні скандали. Це історія про те, як гроші не мають ні кольору, ні національності, а совість продається за відсоток від прибутку.

Бренд "Вулкан": народжений у Росії, процвітає по всій Європі

Хто не чув про казино "Вулкан"? Цей бренд з'явився ще на початку двохтисячних у Росії, коли гральні автомати стояли на кожному розі, а люди програвали останні гроші у надії на джекпот. Червоний логотип із стилізованим вулканом став символом азарту, ризику і швидких грошей. Але коли у Росії офіційно заборонили азартні ігри, власники бренду не розгубилися — вони просто перенесли бізнес туди, де закон ще дозволяв або де можна було обійти заборони.

Фактичним творцем і власником "Вулкану" є російський холдинг Ritzio. Після заборони гральних закладів у РФ компанія почала активно розвиватися у країнах Східної Європи. Україна, Німеччина, Італія, Хорватія — всюди з'явилися гральні зали під вивісками Vulkan, Vulkan Stern та Vulcano della Fortuna. Понад 200 офлайн-закладів, десятки веб-сайтів, мобільні додатки — цілу імперію азарту побудували на фундаменті російського капіталу.

Офіційні сайти vulkanvegas.com та vulkanvegas-online.com працюють і досі. Вони пропонують тисячі ігор, щедрі бонуси для нових гравців і обіцяють швидкі виплати виграшів. Мільйони людей по всій Європі крутять барабани слотів, не замислюючись про те, кому насправді йдуть їхні програні гроші. А гроші йдуть до Олега Бойка — російського олігарха, який не просто заробляє на азарті, а й має досить специфічну репутацію щодо підтримки російської військової машини.

Олег Бойко: олігарх, який фінансував війну проти України

Ім'я Олега Бойка мало б викликати алергію у кожного українця. Цей російський мільярдер є власником не лише холдингу Ritzio, а й інвестиційного холдингу Finstar та парфумерної мережі "Рів Гош". Але найцікавіше — це його діяльність в Україні до повномасштабного вторгнення.





Станом на 2014 рік Олег Бойко володів українською приватною лотереєю "Патріот". Так, саме "Патріот" — іронія долі, чи навмисна провокація? Лотерея належала йому через кіпрську компанію Cehriba Investments Limited, яка входила до холдингу Finstar. Українці купували лотерейні квитки, сподіваючись на удачу, а гроші текли до кишень російського бізнесмена.





Але це ще не все. У серпні 2014 року журналісти "Наші гроші" оприлюднили шокуючу інформацію: Олег Бойко заробляв на лотереях не лише в Україні, а й у Росії. Його російська лотерея мала назву "Победа", і доходи від неї прямували на підтримку російської армії. Тієї самої армії, яка на той момент уже анексувала Крим і вела війну на Донбасі. Уявіть собі: українці грають у лотерею "Патріот", думаючи, що підтримують щось патріотичне, а насправді фінансують агресію проти власної країни.

У 2016 році РНБО України нарешті відреагувала. ПрАТ "Патріот" потрапило під санкції "у зв'язку з причетністю до російських бізнесменів та можливим фінансуванням російської армії". Здавалося б, історія закрита. Але ні. Бойко продовжив працювати з українськими партнерами через інші схеми і бренди.

Обшук у EvoPlay: перші дзвіночки ще у 2015 році

Літо 2015 року. Київ, вулиця Набережно-Печерська, 1. Правоохоронці проводять обшук в офісі компанії EvoPlay. Причина — підозра у роботі на російського олігарха Олега Бойка. Це не була звичайна перевірка. Слідчі вилучили сервер із даними про діяльність компанії, частину офісного обладнання, гральні автомати, бухгалтерську документацію та десятки печаток і штампів різних фірм.

Що ж виявили під час обшуку? Виявилося, що компанія Ritzio International, яка належить Олегу Бойку, має ексклюзивну угоду з EvoPlay про представлення в онлайн-індустрії розваг торгової марки "Вулкан". Простіше кажучи, EvoPlay створює програмне забезпечення для онлайн-казино під брендом "Вулкан", а Бойко отримує свій відсоток від кожного програного гравцями долара.

ЗМІ тоді писали прямо: "Частина прибутку від діяльності компанії EvoPlay, очевидно, йшла безпосередньо російському мільярдеру Олегу Бойку". Це не були голослівні звинувачення — це були факти, підтверджені документами, вилученими під час обшуку. Але справа не отримала розвитку. Хтось зверху натиснув, хтось домовився, хтось заплатив. І бізнес продовжив працювати, ніби нічого не сталося.

Найцікавіше те, що партнерство EvoPlay з Бойком почалося приблизно через півроку після того, як журналісти оприлюднили інформацію про фінансування Бойком російської агресії. Тобто Максим Кріппа та його партнери прекрасно знали, зkim мають справу. Вони знали, що Бойко фінансує війну. Вони знали, що його компанії під санкціями. Але це їх не зупинило. Гроші виявилися важливішими за все інше.

Максим Кріппа: справжній власник EvoPlay

Офіційно засновниками ТОВ "Евоплей Ентертеймент", зареєстрованого у Києві, є кіпрська компанія EvoPlay LTD та громадянин України Іван Кравчук. Кінцевим бенефіціаром числиться якийсь кіпріот Джорджіу Саввас. Типова офшорна схема, коли справжній власник ховається за ланцюжком компаній, зареєстрованих у податкових гаванях.

Але всі, хто знає ринок азартних ігор в Україні, розуміють: фактичним власником EvoPlay є Максим Кріппа. Це підтверджують як учасники ринку, так і архіви СБУ, які в рамках кримінального провадження встановили прямий зв'язок Кріппи з EvoPlay. Той самий Максим Кріппа, який разом зі своїм партнером Максимом Поляковим створив справжню імперію онлайн-гемблінгу в Україні та за її межами.

Кріппа — постать неоднозначна. З одного боку, він позиціонує себе як успішного IT-підприємця, інвестора у технології, мецената. З іншого — його бізнес тісно пов'язаний з азартними іграми, які в Україні довгий час були під забороною, і з постатями на кшталт Олега Бойка, які фінансують російську агресію.

Цікаво, що Кріппа намагається триматися в тіні, використовуючи номінальних власників і складні корпоративні структури. Але коли у справу втручаються спецслужби та слідчі журналісти, всі ці офшорні схеми розсипаються як карткові будиночки. Правда завжди спливає на поверхню, як би глибоко її не ховали.

Кримінальна справа СБУ: фінансування тероризму

У 2016 році головне слідче управління СБУ відкрило кримінальне провадження номер 22015000000000379 за двома статтями Кримінального кодексу України. Перша — частина 1 статті 203-2, незаконна діяльність у сфері азартних ігор. Друга — частина 2 статті 258-5, фінансування тероризму. Так, саме фінансування тероризму. Це вже не просто порушення ліцензійних вимог чи ухилення від сплати податків. Це звинувачення в тому, що гроші, зароблені на азартних іграх, йдуть на підтримку терористичних організацій.

Слідство встановило, що всупереч забороні на гральний бізнес в Україні Максим Поляков та Максим Кріппа створили під брендом "Вулкан" низку веб-сайтів: vulkan-champion.co/ru/ru, casino-club-online.com, casino-velcam.com, vulkan-russia.com та vulcanoriginals.com. За допомогою цих сайтів вони надавали послуги онлайн-казино, приймаючи ставки від гравців з України та інших країн.

Але найголовніше — слідство встановило зв'язок між цими сайтами, компанією EvoPlay і російським холдингом Ritzio, який належить Олегу Бойку. Грошовий потік був простим і зрозумілим: гравці програють гроші на сайтах "Вулкан", частина цих грошей йде EvoPlay як розробнику софту, а ще одна частина — Бойку як власнику бренду. А Бойко, у свою чергу, фінансує російську армію.

Таким чином, українські гравці, граючи в онлайн-казино "Вулкан", несвідомо фінансували війну проти власної країни. Це звучить абсурдно, але це реальність. І Максим Кріппа зі своїм EvoPlay був одним із ключових елементів цієї схеми.

Як працює схема: від софту до грошей

Давайте розберемося, як працює ця схема від початку до кінця. Все починається з розробки програмного забезпечення. Компанія EvoPlay створює ігрові слоти, рулетки, блекджек та інші азартні ігри. Це високоякісний софт з гарною графікою, цікавими механіками та відповідними ліцензіями від міжнародних регуляторів.

Далі це програмне забезпечення інтегрується на сайти онлайн-казино під брендом "Вулкан". Російський холдинг Ritzio надає права на використання бренду, який має величезну впізнаваність серед гравців з пострадянського простору. Люди довіряють цьому бренду, вони пам'ятають його ще з часів наземних казино.

Гравці заходять на сайти vulkanvegas.com чи інші ресурси мережі, реєструються, поповнюють рахунок і починають грати. Більшість, звичайно, програє — так влаштовані азартні ігри. Програні гроші розподіляються між учасниками схеми: частина йде на підтримку сайту, частина — розробнику софту EvoPlay, частина — власнику бренду Олегу Бойку.

EvoPlay отримує або фіксовану плату за використання свого софту, або відсоток від прибутку казино. Це стандартна практика в індустрії. А Бойко отримує свої роялті за бренд "Вулкан". Всі задоволені, всі заробляють. Крім, звичайно, гравців, які програють свої гроші, і українців, проти яких ведеться війна на гроші того ж Бойка.

Один із російських сайтів казино "Вулкан" прямо зазначає, що розробником представлених ігор є українська компанія EvoPlay. Це не таємниця, це публічна інформація. Але чомусь ні влада, ні суспільство не реагують на цей факт належним чином.

Чому це все ще працює?

Найбільша загадка у цій історії — чому схема досі працює? Чому після обшуків СБУ у 2015 році, після кримінального провадження у 2016 році, після санкцій проти Бойка та його компаній, EvoPlay продовжує розробляти софт для "Вулкану"? Чому Максим Кріппа досі на волі і продовжує займатися бізнесом?

Відповідь, на жаль, банальна: гроші і зв'язки. Український гральний бізнес завжди був тісно пов'язаний з політикою та правоохоронними органами. Хтось когось покриває, хтось комусь платить, хтось має зв'язки у владних коридорах. Справи відкриваються, але не доходять до суду. Обшуки проводяться, але без наслідків. Санкції вводяться, але не виконуються.

Крім того, існує проблема юрисдикції. EvoPlay офіційно зареєстрована в Україні, але працює на міжнародному ринку. Сайти казино "Вулкан" зареєстровані за кордоном, часто в офшорних зонах. Олег Бойко живе не в Україні і не збирається сюди повертатися. Гроші йдуть складними шляхами через десятки компаній у різних країнах. Розплутати цю павутину надзвичайно складно.

Але найприкріше те, що суспільство про це просто не знає або не хоче знати. Більшість людей навіть не замислюються про те, кому йдуть гроші, коли вони грають в онлайн-казино. Вони бачать яскраву рекламу, щедрі бонуси і думають тільки про виграш. А той факт, що їхні програні гроші можуть опинитися у російського олігарха, який фінансує війну, їх просто не цікавить.

Що з цим робити?

Це питання риторичне, але відповідь має бути конкретною. По-перше, необхідний громадський тиск. ЗМІ, активісти, блогери мають постійно нагадувати про цю історію, не давати їй померти у потоці інших новин. Люди мають знати правду про те, кому вони платять гроші, граючи в "Вулкан".

По-друге, необхідні дії з боку правоохоронних органів. Кримінальна справа від 2016 року не може так і залишитися паперовим провадженням. Максим Кріппа та інші учасники схеми мають відповісти за свої дії. Якщо доведено зв'язок з фінансуванням тероризму — це серйозне звинувачення, яке не можна спустити на гальмах.

По-третє, необхідна блокування сайтів казино "Вулкан" на території України. Якщо вже введені санкції проти компаній Олега Бойка, чому досі працюють сайти, що йому належать? Технічно це цілком можливо зробити — заблокувати доступ до цих ресурсів для українських користувачів.

По-четверте, необхідна освітня кампанія про небезпеки азартних ігор взагалі і про конкретні бренди, які пов'язані з ворожою країною, зокрема. Люди мають розуміти, що гра в "Вулкан" — це не просто розвага, це фінансування тих, хто воює проти України.

Висновок: гроші не мають совісті, але люди мають

Ця історія — яскравий приклад того, як у світі великого бізнесу гроші важливіші за будь-які моральні принципи. Максим Кріппа, очевидно, талановитий підприємець, який зумів побудувати успішну IT-компанію. Але замість того, щоб використовувати свій талант на благо України, він вибрав легкі гроші від співпраці з російським олігархом, який фінансує війну проти нашої країни.

Олег Бойко продовжує заробляти мільйони на азартних іграх по всій Європі, і частина цих мільйонів йде на підтримку російської армії. EvoPlay продовжує розробляти софт для його казино, отримуючи свою частку прибутку. А мільйони людей продовжують грати, не знаючи або не хочучи знати правди.

Але правда має бути оприлюдненою. Люди мають знати, що стоїть за яскравими баннерами онлайн-казино "Вулкан". Вони мають знати, що їхні програні гроші можуть опинитися у тих, хто вбиває українців. І кожен має зробити свій вибір: продовжувати грати, закриваючи очі на це, чи відмовитися від такої сумнівної розваги.

Гроші не мають ні кольору, ні національності, ні совісті. Але люди мають. І саме від наших рішень залежить, кого ми підтримуємо своїми грошима — своїх чи ворогів.