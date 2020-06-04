Антимонопольний комітет України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, а також Служба безпеки України щомісячно ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій на ринку електроенергії
Про це говориться у відповіді Оператора ринку на депутатський запит народного депутата, заступника голови Комітету палива та енергетики в парламенті Олексія Кучеренко. Про це йдеться в повідомленні нардепа на Фейсбуці.
«ДП «Оператор ринку» регулярно щомісяця інформував НКРЕКП, АМКУ, СБУ про ознаки багатомільоних зловживань на Енергоринку», - написав Кучеренко у Facebook та приклав відповідні документи.
При цьому він зазначив, що вивчає матеріали стосовно зловживань на енергоринку України.
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«Планую поцікавитися - як же саме вони реагували на це і в який спосіб допустили мільярдні борги Енергоатому та ДП «Гарпок», в той час коли спекулянти «заробили» ці величезні суми?!», - сказав Кучеренко.
Разом з тим він додав, що народний депутат Андрій Герус цієї проблеми не помічає.
«Пан Герус та борцуни за Енергоатом - а чому ви не волаєте про це на своїх ефірах на своїх каналах?! Ще зараз вилізе проблема 2.5 млрд боргів державного Центренерго - а хто тут буде відповідати?!», - підкреслив депутат.
Як повідомлялося, в травні ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче собівартості української генерації.
На думку в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.
26 травня голова парламентського Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус звернувся до Служби безпеки України з проханням вжити заходів, які зупинять зниження цін на електроенергію для промислових підприємств. На думку депутата, таке зниження цін на електроенергії на ринку є негативним явищем.
При цьому 27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою «Золотий ключик», яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Герусу компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року.