Підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до дестабілізації роботи гірничо-металургійної галузі та падіння надходжень до державного бюджету, це рішення потрібно відтермінувати принаймні на рік

Про це йдеться у зверненні ПРАТ «МК «Азовсталь» до президента Володимира Зеленського.



В зверненні зазначається, що підвищення ренти на видобуток залізної руди в Україні в 1,5 рази, що передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), є критичним для життєздатності підприємств ГМК і може призвести до повної зупинки виробництва.



«Набуття чинності законопроекту №1210 (ЗУ №466), який передбачає зростання ренти на залізну руду, призведе до підвищення вартості ключової сировини для металургії, сприятиме подальшому нарощуванню збитковості української металургії, зниженню рівня її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, і як результат, сприятиме скороченню експорту металопродукції з України, зниженню рівня металургійного виробництва, з ризиками повної зупинки», - йдеться в зверненні.



В «Азовсталі» нагадали, що влада публічно декларувала встановлення мораторію на підняття податкових і тарифних ставок та зниження адміністративного тиску, проте введенням в дію закону про зміни до Податкового кодексу робить протилежне.



«Наслідком буде зниження валютних надходжень до країни, зниження податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, скорочення робочих місць, в т.ч. на підрядних підприємствах, які залежать від замовлень ПрАТ «Азовсталь», - наголошується в зверненні.



В компанії закликали президента не допустити підвищення ренти на видобуток руди та внести відповідні зміни до ухваленого закону, або відтермінувати введення його в дію на один рік.



Раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.



За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.



Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.