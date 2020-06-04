Закон об изменениях в Налоговый кодекс (законопроект №1210) усилит налоговое давление на бизнес и усугубит депрессию в экономике, его необходимо отложить на полгода или на год

Об этом заявил экономист, Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман в комментарии «Левому берегу».



«Какие я вижу риски в этом контексте для экономики в целом? Это торможение развития украинского национального бизнеса. На него будет увеличено налоговое давление. Естественно, много вопросов будет возникать у фискальных органов, полномочия которых этим законом расширяются», - отметил Найман.



По словам экономиста, украинская экономика сейчас находится в депрессии и введение в действие закона об изменениях в Налоговый кодекс лишь усугубит ее. Поэтому, по его мнению, его следует отложить хотя бы на полгода.



«В этот закон однозначно необходимо вносить поправки. Этот законопроект лежал на подписи у президента четыре месяца, поэтому уже это подтверждает его дискуссионность по многим пунктам. Необходимо было давать не менее, чем 6-ти месячную отсрочку его вступления в силу хотя бы по отдельным нормам. А может и по всему законодательству», - сказал Найман.



Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 года и подписан президентом только 21 мая.



В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому подчеркивали, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.



В свою очередь компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.