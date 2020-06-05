Это уже похоже на правду

В хищения украинского Госрезерва озвучили новых виновников



Как передает Politeka.net, свою версию событий озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

"Несогласный я! Позволю себе возразить распространенному общественному мнению, что Госрезерв съели мыши. Мне доводилось видеть мышей, они — маленькие. Сожрать зерно вместе с вагонами могли только свиньи, которые, как известны, всеядны и вырастают до огромных размеров", - шутливо, но с долей правды отметил он.

По его словам, личности виновников будет установить очень просто.

"И фамилии этих свиней легко установить по зарплатной ведомости Госрезерва за последние годы. Наверняка эти свиньи находятся в партнерских отношениях с теми светлячками и огненными саламандрами, которые устраивали пожары на наших оружейных складах", - заключил он.

Напомним, общественность всколыхнула новость о том, что якобы мыши уничтожили запасы украинского зерна на 800 млн гривен.

Кроме того, позже выяснилось, что не складах Госрезерва Украины обнаружили масштабные схемы хищения топлива.

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На сегодня озеро Ялпуг является главным источником воды для города Болград и села Оксамитное Болградского района, однако из-за продолжительной засухи водоем ощутимо обмелел.

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