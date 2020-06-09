Компанії Ігоря Коломойського постачали на держпідприємство «Центренерго» вугілля, яке продавав близький до ДНР олігарх

Таку інформацію повідомили журналісти Bihus.info.



Журналісти в своєму матеріалі зазначають, що серед компаній, які постачали вугілля на контрольоване менеджментом Коломойського «Центренерго» була фірма «Россуглемет» росіянина Руслана Ростовцева, який займається реекспортом вугілля з окупованого Донбасу.



«Фірма «Россуглемет» продавала компанії «Синтез ойл» з групи Коломойського антрацитове вугілля. Саме антрацит видобувають на окупованій території Донбасу. Фірма входить до бізнес-групи росіянина Руслана Ростовцева. Він контролює кілька шахт в РФ, але в «Форбс» потрапив не через це. Американська редакція написала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу. Простіше кажучи, вивозить з непідконтрольної території і продає як російське», - повідомляється в розслідуванні журналістів.



За їх інформацією, фірмі «Синтез ойл» з орбіти Коломойського компанія Ростовцева продавала вугілля марки Г. А сам Ростовцев є прихильником сепаратистів і навіть отримав подяку від так званого «МЗС ДНР» за дії з покращення їхнього іміджу за кордоном.



За даними журналістів, також у власності «Синтез Ойл» знаходиться автомобіль, що використовувався у супроводі Володимира Зеленського, коли він був кандидатом в президенти, а олігарх Коломойський з партнерами – його групою підтримки.



Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 млрд грн на продажі вугілля та газу державній компанії «Центренерго». Фонд держмайна підтверди 4 млрд дебіторської заборгованості Центренерго.



Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).



Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання «Цензор.нет», вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1 741 грн за тону. Крім того, «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».



12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".



На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої «правки Геруса» по відкриттю прямих поставок з РФ.