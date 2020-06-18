Операторы систем распределения ДТЭК Сети проверили и усилили электрооборудование 534 школ, где в июне-августе, согласно графику Минобразования, пройдет ВНО (внешнее независимое оценивание)

По данным компании, такая проверка позволила проконтролировать состояние электросетей и отремонтировать то оборудование, которое необходимо.

В компании ДТЭК сообщили, что ОСР, входящие в операционный холдинг ДТЭК Сети, уже проверили техническое состояние электрооборудования, которое обеспечивает светом учебные заведения Киева (145 объектов), Донецкой (73), Днепропетровской (142), Киевской (67) и Одесской (107) областей. Также энергетики оперативно провели ремонты.

«В этом году во ВНО примут участие 380 тысяч молодых украинцев. Почти третья часть – в регионах нашего присутствия. Чтобы выпускников в этот ответственный день ничего не отвлекало, а всё электрооборудование учебных заведений работало надежно, операторы систем распределения провели проверки электросетей. Всего более 500. Там, где того требовала ситуация – заменили и отремонтировали линии и другое силовое оборудование», - сообщил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

Кроме усиления сетей в учебных заведениях, ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, ДТЭК Днепровские электросети, Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго решили изменить свои графики плановых ремонтов, которые ОСР постоянно проводят для технического обслуживания энергооборудования и электрических линий. В компании отметили, что плановые ремонты помогают энергетической инфраструктуре работать бесперебойно. Компания изменила графики проведения плановых ремонтов так, чтобы такие ремонты (и отключения от сети, связанные с ними) не пересекались с проведением всеукраинского ВНО.

Напомним, ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 млн. домохозяйств и 150 тыс. предприятий.