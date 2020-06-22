Посягательства на чужую собственность должны тянуть за собой гораздо более тяжелые, чем сейчас, последствия для рейдеров

Об этом во время выездного заседания Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов заявил член ВСК, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Николаенко, комментируя разработанный им совместно с Ассоциацией «Бизнес Варта» законопроект относительно усиления уголовной ответственности для рейдеров.

«Соблазн заработать на чужом должен стать для рейдеров гораздо меньшим, чем угроза получить тюремный срок и уплатить огромный штраф. С точки зрения Уголовного Кодекса, этим проектом мы предлагаем внести изменения в ряд статей УК, конкретизирующие наказания за незаконные действия, которые являются неотъемлемой частью и инструментарием рейдеров», - подчеркнул Николаенко.

Депутат отметил, что более серьезные наказания, которые введены законопроектом, будут останавливать тех рейдеров, кто зарабатывает на захвате предприятий и просто закладывает судебные расходы в «прайс» своих услуг.

«После принятия этого закона, имею обоснованные надежды, что рейдерский бизнес станет нерентабельным по критерию «эффект-затраты»», - резюмировал Андрей Николаенко.

Как отметила Председатель ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, в целом робота Спецкомиссии будет построена в двух направлениях. Это – разработка законопроектов и рассмотрение жалоб бизнеса.

«Парламентская ВСК будет тем органом, который благодаря функции парламентского контроля сможет отреагировать на жалобу и оперативно придет на помощь», - отметила во вступительном слове Председатель ВСК Галина Янченко.