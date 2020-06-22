Украинцев предупредили о грандиозном падении экономики в стране на фоне вируса из Китая, из-за чего без работы могут остаться многие люди

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает «Украина 24».

«Безработных будет больше, потому что не может быть их меньше, если падает экономика. В прогнозе, который ставился еще в ноябре прошлого года, то есть до вируса из Китая, и был заложен в госбюджет, стоял рост 3,5%. Экономика должна была на столько вырасти. Сейчас по прогнозу того же Кабмина, падение составит 5%. Это значит, что и коронакризис, и глобальный экономический кризис стоят нашей экономике 8,5%, то есть около 10 млрд долларов мы недополучим как страна, как экономика», - отметил он.

В то же время чиновник рассказал, что похожая ситуация возникла не только в Украине, а и во всем мире.

«Например, Италия в этом году упадет более чем на 10%, Испания покажет около 10%, поляки упадут где-то на 4%, Российская Федерация, как показывают прогнозы ее Центробанка, упадет на 5,5%. Даже США будут падать в этом году. А на фоне падения всегда развивается безработица, и это всегда плохо, потому что при слабой экономике снижаются доходы государственного бюджета», - подчеркнул он.

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