Формування ціни на енергоносії за принципом імпортного паритету з врахуванням витрат на доставку є загальноєвропейською практикою.

Про це заявив директор консалтингової компанії ExPro Ukraine Геннадій Кобаль.



«Де-факто зараз газ імпортується чи продається в Україні з прив’язкою до цін на хабі. І навіть внутрішньоукраїнські покупці газу, навіть якщо, наприклад, український споживач з українською видобувною компанією підписує договір на купівлю газу, там так само вказується паритет, тобто, ціна в Європі плюс доставка», - пояснив Кобаль.



Він також наголосив – всі енергетичні ринки торгуються з прив’язкою до ринкових цін у Європі. І ціна газу включає його ціну на хабі та вартість доставки.



«Це ціна на газ, це є доставка і, грубо кажучи, маржа постачальника», - повідомив Кобаль.



Методика «Роттердам+» діяла у 2016-2018 роках для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії для промислових споживачів. Методика базувалась на ціні вугілля на європейському хабі ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) та забезпечила прозоре та об'єктивне ціноутворення. Економічну обґрунтованість і законність формули "Роттердам+" та врахування доставки підтвердили Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) та Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. З січня 2020 року в Україні діє методика імпортного паритету при ціноутворенні на природний газ. Його ціна складається з вартості газу на найбільшому європейському хабі TTF, вартості транспортування газу й торгівельної надбавки НАК «Нафтогаз України».