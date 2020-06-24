Суперечку через зміну керівництва Київського електровагоноремонтного заводу має вирішити суд



Про це в ефірі телеканалу «Наш» заявив народний депутат (фракція «Слуга народу»), Голова підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.



За словами депутата, 18 червня новий керівник заводу разом з членами Наглядової ради «Укрзалізниці» прийшли на підприємство, але їх не пустили. Хоча у них було рішення про призначення нового керівника, внесене в єдиний державний реєстр. Тому новопризначений директор уклав договір з приватною охоронною фірмою, тобто змінив охорону заводу, і зміг зайти на нього.



«Протягом двох днів до мене звертались працівники заводу. І так само з’явилася інформація в ЗМІ про невідомих людей, які нібито захопили завод, про рейдерське захоплення, про людей навіть із зброєю. Тому я прийняв для себе рішення приїхати безпосередньо сюди і подивитися на власні очі, що відбувається і розібратися в ситуації. Станом на 8 ранку, коли я приїхав, то тут знаходилися працівники заводу на прохідній. Озброєних людей не було, охорони так само вже не було», - розповів Скічко.



17 червня «Укрзалізниця» відсторонила від виконання обов’язків голови правління КЕВРЗ Василя Дутчака – на підставі виявлених Наглядовою радою «УЗ» порушень у звіті про роботу КЕВРЗ у першому кварталі. Того ж дня новим керівником КЕВРЗ призначено Романа Железняка. Василь Дутчак рішення Наглядової ради оскаржив у суді, і 19 червня судді ухвалили зупинити дію рішення Наглядової ради до вирішення спору по суті і об’єктивного з’ясування підстав для звільнення.



На думку голови парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександра Скічка, ситуація зі зміною керівника заводу не допускає простих трактувань, і в її вирішенні треба виходити винятково з вимог закону.



«По ситуації зі зміною директора, вона досить таки суперечлива, тому що є юридична колізія, одна сторона керується статутом підприємства, інша сторона законом про акціонерне товариство. Я думаю, що остаточне рішення має дати суд», - сказав Скічко.



На сьогодні ПрАТ "КЕВРЗ" — провідне підприємство по виконанню капітальних ремонтів електричних поїздів, єдиний завод в Україні, який виконує капітально-відновлювальні ремонти і глибокі модернізації електропоїздів. На КЕВРЗ працюють понад 1700 співробітників. Починаючи з 2015 року підприємство є прибутковим, за даними компанії, протягом останніх чотирьох звітних років сплачено майже півмільярда податків і в тому числі 17,7 млн грн дивідендів до державного бюджету. За даними Центру транспортних стратегій, КЕВРЗ завершив січень-березень 2020 року з чистим прибутком у розмірі 3,31 млн грн.