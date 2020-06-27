Производители ферросплавов не намерены подписывать новый дискриминационный договор «Укрзализныци» на организацию грузоперевозок
Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев.
«Мы пока не планируем подписывать новую редакцию этого договора, о чем неоднократно заявляли Укрзализныце», - сказал Кудрявцев.
Он также отметил, что ферросплавщики неоднократно призывали отложить введение в силу нового договора «Укрзализныци» до окончания кризиса.
Напомним, ранее объединение предприятий «Укрметаллургпром» заявляло, что АО «Укрзалізниця» продолжает оказывать давление на грузоотправителей Украины.
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По словам экспертов, новый договор лоббирует и.о. главы УКрзализныци Иван Юрик и директор департамента коммерческой работы Андрей Мирошников. Менеджмент Укрзализныци решил воспользоваться ее монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок и просто административно ограничить возможность заявки планов на следующий месяц. Это уже поставило под угрозу выполнение целого ряда экспортных контрактов.
В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов «Укрзализныцей» на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере позиций на мировых рынках.