Шахтеры из разных регионов Украины начнут завтра в Киеве бессрочную акцию протеста, на которой, среди прочего, будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, выведению отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

«Горняки предприятий «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь» выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн грн», - отметил он.

Также, по словам Волынца, среди требований шахтеров: «обязательства Фонда государственного имущества Украины, ЗАО «Центрэнерго», ГП «Держвуглепостач», ГП «Калушская ТЭЦ-Нова» полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП «Львовуголь» (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), «Южнодонбасская №1» (260 млн грн), «Краснолиманская».

Кроме того, шахтеры будут требовать освобождения от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности. «Также запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора - Российской Федерации, Беларуси. Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Вывод шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы и прочее», - добавил Волынец.

Напомним, на минувшей недели шахтеры государственной шахты «Надежда» протестовали под Офисом Президента. После выхода к ним главы государства и обещания «разобраться с Центрэнерго», шахтерам госкомпания подконтрольная Игорю Коломойскому заплатила 8,75 млн грн, что составляет ок 0,5% долга Центрэнерго шахтам.

Ранее Волынец заявлял, что когда работала формула «Роттердам +», отечественный уголь был востребован и шахтеры имели работу и зарплату, а сейчас они собираются ехать в Киев протестовать.