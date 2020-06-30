Заработала платформа Innovation DTEK, которая занимается сбором инновационных идей

Innovation DTEK запустил платформу https://openinnovation.dtek.com/, на которой компания публикует свои инновационные запросы и ищет команды, идеи и технологии для их решения. С помощью этой платформы ДТЭК планирует собирать инновационные идеи уровня готовности больше 5 (TRL >5), направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств.

«ДТЭК первый в Украине публично презентовал свои инновационные запросы. Мы ведем бизнес в парадигме открытых инноваций и понимаем, что из-за скорости технологического прогресса довольно сложно разрабатывать решения, полагаясь лишь на внутренние ресурсы. Поэтому мы создали эту платформу. Наша цель – быть максимально открытыми и строить взаимовыгодные партнёрства по всему миру, чтобы содействовать достижению целей в рамках ESG стратегии компании», - рассказал Эмануэле Вольпе, директор по инновациям ДТЭК.

По его словам, если ДТЭК заинтересуется идеей или технологией, то компания готова дорабатывать ее совместно с автором, делиться своей экспертизой и запустить пилот в условиях работы реального бизнеса.

Э. Вольпе также отметил, что кроме повышения безопасности, эффективности бизнеса и экологии, с помощью инноваций компания будет искать решения для адаптации к изменениям в энергетике, дополнительной монетизации традиционных бизнесов, а также создания новых бизнесов, не связанных с энергетикой.

С помощью этой платформы каждый желающий может подать идею в ответ на один из запросов либо перейти в раздел «у меня есть проект» и предложить любое другое решение, если автор считает, что его проект может быть полезным для ДТЭК.

Компания уже опубликовала ряд инновационных запросов, в частности, ДТЭК ищет решения и технологии для утилизации тепловых выбросов при добыче газа, для предотвращения выветривания угля со складов, что негативно влияет на экологическую ситуацию, построения системы энергоменеджмента для предприятий, создания ветровой электростанции для городских условий.

Раздел с запросами от бизнесов ДТЭК будет постоянно обновляться и актуализироваться.

Зарегистрировавшись, пользователь имеет возможность отслеживать статус своего предложения и в любом случае получит обратную связь от одного из менеджера по инновациям ДТЭК.