Может прийти несколько писем с одного адреса

Аферисты изобрели новый, еще более хитрый, способ заработка

Так, жительница Киева Светлана Коваленко однажды получила сообщение в Instagram, где ей предложили бесплатно составить меню чудо-диеты, пишет "Обозреватель".

Единственное, что просили - оставить адрес электронной почты.

"Я сразу отправила свою почту и стала ждать", – сообщила Светлана.

Ответ киевлянка получила через несколько дней. Ей пришло четыре письма. Первое письмо для авторизации. Во втором она узнала, что выиграла подарок. А в третьем предложили скачать ту самую диету.

"Диета оказалась так себе. Всем известный рацион, никакой фантазии. А вот второе письмо с подарками меня заинтересовало. Я перешла по ссылке и у меня было три попытки – нужно было нажать на рисунок с коробочкой и выиграть подарок. Первые две попытки оказались неудачными. А вот на третий раз я выиграла три тысячи долларов. Я, конечно, заподозрила развод, но пошла дальше. Естественно, меня попросили сообщить номер моей банковской карточки якобы для перечисления денег. Дала им поддельный номер и на этом все закончила", – сообщила Светлана.

Заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) Олеся Данильченко говорит, что в последнее время мошенничество подобного типа становится частым явлением.

На днях представителями ЕМА был обнаружен сайт, где предлагают получить отличные подарки. Однако, нужно уплатить 1% от стоимости приза. Также есть возможность забрать его деньгами. В этом случае, организатор просит предоставить ваши паспортные данные и номер банковской карты. Этих данных будет достаточно, что заполучить деньги доверчивого человека.

Первым признаком мошенничества является то, что организаторы просят уплатить налог или внести первый взнос перед получением подарка. Но налог платится с выигрышей, которые вы уже получили.

Однако, многие люди верят и платят деньги заранее, пребывая в эйфории от того, что они выиграли подарок. Доверчивость человека позволяет мошеннику завладеть чужими деньгами.

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