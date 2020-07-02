Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что ждет Украину после отставки главы Нацбанка Якова Смолия

Марченко провел пресс-брифинг, в котором раскрыл, что ждет украинцев в ближайшее время. Так, по словам министра финансов, отставка Смолия не приведет ни к каким изменениям курса валют.

Политик сообщил, что сейчас можно видеть некую турбулентность на рынке, но вскоре должны приниматься решения, и ближайшее время все стабилизируется.

Кроме того, не стоит и беспокоиться о подрыве независимости Нацбанка или об утрате доверия МВФ. Марченко подчеркнул, что работа с международными партнерами и инвесторами продолжается. Также ответная реакция МВФ была сдержанная.

"Мы также считаем, что должны обеспечить в целом независимость НБУ. Никто в стране не ставит под сомнение независимость Нацбанка", – сообщил Марченко.

Министр финансов добавил - остается надежда на дальнейшее сотрудничество НБУ с Минфином в реализации своей монетарной политики, вне зависимости от того, кто займет должность главы Нацбанка.

Напомним, вчера, 1 июля, глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку. Его заявление должны будут рассмотреть в комитете Верховной Рады. В пятницу его «вынесут в зал», где состоится финальное голосование.

При этом, депутаты парламента будут не только увольнять Смолия, а и давать оценку его работе за два года его правления.

Ранее сообщалось, что после отставки Якова Смолия курс доллара и евро начал расти.

Так, по состоянию на 11.00 следующего дня доллар стоил 26,9 гривен, а евро – 29,9 гривен, но в некоторых обменниках его продают и по 30 гривен.

Напомним, Украина погрязнет в кредитах, в Нацбанке озвучили миллиардные суммы: подробности.

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