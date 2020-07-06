Підвищення тарифів на передачу електроенергії збільшить ціну струму для промисловості і населення та призведе до скорочення виробництва та зростання безробіття в країні

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

В Федерації роботодавців зазначили, що не підтримують зростання тарифів на передачу, диспетчерське управління та розподіл електроенергії, яке ініціює Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, оскільки таке підвищення тарифів збільшить ціну електроенергії для промисловості і викличе у підприємств негативну реакцію.

«Зростання тарифів на передачу, диспетчерське управління та розподіл електроенергії, навіть у 2 рази, замість попередніх 4-х, як це пропонує НКРЕКП, стане додатковим негативним чинником для втрати конкурентоздатності промислової продукції українських виробників як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Зниження конкурентоздатності української продукції приведе до скорочення виробництва, і, як наслідок, до зростання рівня безробіття в Україні», - наголошується в зверненні.

За оцінками Федерації роботодавців, негативний ефект від підвищення тарифів в подальшому відчує не лише промисловість, а й інші галузі економіки та звичайні громадяни країни.

Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення в 4 рази тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду із інвесторами у зелену енергетику.

Раніше економіст Сергій Блінов заявив, що збільшення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко висловився за те, щоб уряд втрутився в ситуацію з підвищенням тарифу на передачу електроенергії, адже це вдарить по населенню та бізнесу.